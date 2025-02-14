Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 14.02.2025: Verschachtelter Luxus
44 Min.Folge vom 14.02.2025
Christina trifft Monica und Larry, die seit 2017 in ihrem Haus wohnen, aber mit dem beengten, unpraktischen Innenraum kämpfen. Die Küche ist zu eng, der Grundriss unübersichtlich. Schränke und Fenster sind problematisch, und die Waschküche soll in eine Garderobe umgewandelt werden. Christina schlägt vor, Wände zu entfernen und den Raum neu zu strukturieren und zu designen. Bloß geschmacklich ist sich das Paar noch uneins: Monica bevorzugt den maritimen Küstenstil, Larry ein modernes und „sexy“ Design.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.