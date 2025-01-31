Folge vom 31.01.2025
Zurück auf StartJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 31.01.2025: Zurück auf Start
45 Min.Folge vom 31.01.2025
Ray und Kelley haben ihr Haus bereits vor 17 Jahren erstmalig renoviert. Ein gesundheitlicher Rückschlag hat sie jetzt dazu inspiriert, auch häuslich einen Neuanfang zu wagen. Von Christina wünschen sie sich Hilfe bei der Vergrößerung ihrer Küche, die im aktuellen Zustand aus allen Nähten platzt. Dabei kommen jedoch auch bauliche Mängel ans Tageslicht, um die sich direkt gekümmert wird. Parallel ist Christina damit beschäftigt, das Haus eines guten Freundes bezugsfertig zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.