NBCUniversalStaffel 1Folge 23
Folge 23: Piraten

22 Min.Ab 6

Cleo, Akila und Brian werden von Weltraumpiraten gefangen genommen. Zunächst sind die Freunde verängstigt, doch schnell stellt sich heraus, dass die Entführer sehr liebenswerte Wesen sind, mit denen man durchaus Spaß haben kann.

