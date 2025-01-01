Staffel 1Folge 8
Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Cleopatra in Space
Folge 8: Wettlauf gegen die Zeit
22 Min.Ab 6
Cleo ist in der fernen Zukunft unglücklich. Eines Tages versucht sie, mit Brians Zeitmaschine ins alte Ägypten zurückzukehren - mit gefährlichen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cleopatra in Space
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.