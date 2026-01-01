Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 3
Unter Strom

Cleopatra in Space

Folge 3: Unter Strom

22 Min.Ab 6

Cleopatra leidet noch immer unter starkem Heimweh; sie möchte lieber heute als morgen zurück nach Ägypten. Um sich abzulenken, besucht sie den Schulclub. Schließlich findet sie jedoch heraus, dass ihr Heimweh eine besondere Wirkung entfacht.

