Staffel 1Folge 3
Cleopatra in Space
Folge 3: Unter Strom
22 Min.Ab 6
Cleopatra leidet noch immer unter starkem Heimweh; sie möchte lieber heute als morgen zurück nach Ägypten. Um sich abzulenken, besucht sie den Schulclub. Schließlich findet sie jedoch heraus, dass ihr Heimweh eine besondere Wirkung entfacht.
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
6
