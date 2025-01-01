Staffel 1Folge 9
Cleopatra in Space
Folge 9: Unter Verdacht
22 Min.Ab 6
Ist Callie tatsächlich eine Spionin? Cleo ist fest entschlossen, hieb- und stichfeste Beweise zu liefern. Indes organisiert Akila den jährlichen Schulball und engagiert dafür ihre Lieblingsband.
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
6
