Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 9
Unter Verdacht

Folge 9: Unter Verdacht

22 Min.Ab 6

Ist Callie tatsächlich eine Spionin? Cleo ist fest entschlossen, hieb- und stichfeste Beweise zu liefern. Indes organisiert Akila den jährlichen Schulball und engagiert dafür ihre Lieblingsband.

