Staffel 1Folge 18
Cleopatra in Space
Folge 18: School Break
22 Min.Ab 6
Die Schulferien stehen bevor, und Akila lädt Cleo zu sich nach Hause ein. Ihre Eltern sind von der Freundin ihrer Tochter total begeistert, sodass Akila sich zurückgesetzt fühlt und richtiggehend um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern buhlen muss.
