Staffel 1Folge 14
Cleopatra in Space
Folge 14: Mihos
22 Min.Ab 6
Cleo trifft auf ein liebenswertes außerirdisches Wesen. Sie begleitet das Alien und seine Eier nach Hause. Aber wie kann es eigentlich sein, dass ein "Er" Eier legen kann?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.