Cleopatra in Space

NBCUniversalStaffel 1Folge 14
Mihos

Folge 14: Mihos

22 Min.Ab 6

Cleo trifft auf ein liebenswertes außerirdisches Wesen. Sie begleitet das Alien und seine Eier nach Hause. Aber wie kann es eigentlich sein, dass ein "Er" Eier legen kann?

