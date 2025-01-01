Staffel 1Folge 7
Cleopatra in Space
Folge 7: Teambuilding
22 Min.Ab 6
Cleo, Akila und Brian müssen beweisen, dass sie ein gutes Team sind. Werden sie es schaffen, Khepra davon zu überzeugen? Khepra droht nämlich, die Freunde voneinander zu trennen.
Cleopatra in Space
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.