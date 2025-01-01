Zum Inhalt springenBarrierefrei
Club der guten Laune

Episode 5

SAT.1Staffel 1Folge 5
Episode 5

Club der guten Laune

Folge 5: Episode 5

103 Min.Ab 12

Im "Club der guten Laune" wird es nie langweilig! Nach einem Tag voller Sonnenbaden und Poolplantschen versammeln sich die Promis motiviert zur "Bunten Stunde". Bei der Challenge "Lies ein Lied" tragen sie den Liedtext eines bekannten deutschen Songs vor. Singen ist dabei verboten! Stattdessen betonen die Clubbewohner den Text wie bei einem Gedicht. Wer rezitiert die große Dichtkunst von "Abenteuerland" oder "Verdammt ich lieb Dich" mit Ergriffenheit und Leidenschaft?

Club der guten Laune
SAT.1
Club der guten Laune

Club der guten Laune

