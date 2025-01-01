Club der guten Laune
Folge 6: Episode 6
117 Min.Ab 6
Kein Tag im Clubhaus ist wie der andere und die heutige "Bunte Stunde" stellt die Promis vor eine neue Herausforderung: "I have a dream!" oder "Ich bin ein Berliner!". Die Club-Promis müssen heute eine bewegende Rede halten, warum sie den Sieg im "Club der guten Laune" am meisten verdient haben. Wer rührt das Publikum zu Tränen und wer hat die Lacher auf seiner/ihrer Seite?
