Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Club der guten Laune

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Club der guten Laune

Folge 6: Episode 6

117 Min.Ab 6

Kein Tag im Clubhaus ist wie der andere und die heutige "Bunte Stunde" stellt die Promis vor eine neue Herausforderung: "I have a dream!" oder "Ich bin ein Berliner!". Die Club-Promis müssen heute eine bewegende Rede halten, warum sie den Sieg im "Club der guten Laune" am meisten verdient haben. Wer rührt das Publikum zu Tränen und wer hat die Lacher auf seiner/ihrer Seite?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Club der guten Laune
SAT.1
Club der guten Laune

Club der guten Laune

Alle 1 Staffeln und Folgen