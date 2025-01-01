Abdelkarims Oma und ihre GrenzenJetzt kostenlos streamen
Comedy Battle
Folge 4: Abdelkarims Oma und ihre Grenzen
26 Min.Ab 16
David Stockenreitner und Florentine Osche stehen sich in einem spannenden Battle gegenüber. Sie messen sich in einem Wettstreit voller schlagfertiger Witze und scharfzüngiger Pointen. Im zweiten Duell der Nacht tritt der brasilianische Comedian Gino Christofaro gegen Reena Krishnaraja, die talentierte Tamilin aus der Schweiz, an. Im "Battle der Menschheitsgeschichte" treffen Josepha Walter als Barbie und Pascal Hausberger als Arnold Schwarzenegger aufeinander.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SOEG