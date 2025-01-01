Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Comedy Battle

Dürüüüümdürümdürüm

JoynStaffel 1Folge 5
Dürüüüümdürümdürüm

DürüüüümdürümdürümJetzt kostenlos streamen

Comedy Battle

Folge 5: Dürüüüümdürümdürüm

27 Min.Ab 16

Matthias Ludwig und Niko Nagl liefern sich ein hitziges Comedy-Duell voller pointierter Witze und schlagfertiger Punchlines. Das zweite Battle des Abends bringt mit Ana Lucia aus Peru und Cenk Korkmaz aus der Türkei internationales Flair auf die Bühne. Ein besonderes Highlight ist das "Battle der Menschheitsgeschichte", in dem Roland Otto Bauschenberger als Cristiano Ronaldo und Lena Beermann als Kim Kardashian auftreten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Comedy Battle
Joyn
Comedy Battle

Comedy Battle

Alle 1 Staffeln und Folgen