Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cornwall Air 999

Episode 2

DMAXFolge vom 06.08.2026
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Cornwall Air 999

Folge vom 06.08.2026: Episode 2

45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Ein Hubschrauber der „Cornwall Air Ambulance“ steuert einen Bauernhof an. Dort wurde ein Landwirt von einem Anhänger gegen einen Zaun gedrückt. Lisa und ihr Kollege Tom erkennen auf den ersten Blick, dass es dem Patienten nicht gut geht. Die Kopfverletzung fällt sofort ins Auge, doch der gequetschte Brustkorb könnte die größere Gefahr darstellen. Offenbar sind mehrere Rippen gebrochen, und auch die Lunge wurde verletzt. Unfälle mit Tieren sind in ländlichen Regionen ebenfalls keine Seltenheit. Eine 29-jährige Frau wurde von einem Pferd gegen den Kopf getreten.

Alle verfügbaren Folgen