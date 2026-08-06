Cornwall Air 999
Folge vom 06.08.2026: Episode 2
45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Ein Hubschrauber der „Cornwall Air Ambulance“ steuert einen Bauernhof an. Dort wurde ein Landwirt von einem Anhänger gegen einen Zaun gedrückt. Lisa und ihr Kollege Tom erkennen auf den ersten Blick, dass es dem Patienten nicht gut geht. Die Kopfverletzung fällt sofort ins Auge, doch der gequetschte Brustkorb könnte die größere Gefahr darstellen. Offenbar sind mehrere Rippen gebrochen, und auch die Lunge wurde verletzt. Unfälle mit Tieren sind in ländlichen Regionen ebenfalls keine Seltenheit. Eine 29-jährige Frau wurde von einem Pferd gegen den Kopf getreten.
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Genre:Reality, Medizin, Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.