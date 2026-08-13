Cornwall Air 999
Folge vom 13.08.2026: Episode 3
45 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
In einer Tauchschule in West Cornwall benötigt eine Kursteilnehmerin medizinische Hilfe. Die Symptome deuten auf die Dekompressionskrankheit hin. Sie entsteht, wenn sich durch zu schnelles Auftauchen Stickstoffbläschen im Blut bilden. Kommt es zu einem schweren Verlauf, drohen neurologische Symptome wie Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen, im Extremfall sogar mit tödlichem Ausgang. Die Behandlung findet in der Regel in einer Druckkammer statt. Deshalb bringt ein Rettungshubschrauber der „Cornwall Air Ambulance“ die Frau auf dem schnellsten Weg nach Plymouth.
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Genre:Reality, Medizin, Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.