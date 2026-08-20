Cornwall Air 999
Folge vom 20.08.2026: Episode 4
45 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Hohes Tempo, große Reichweite: Der AW169-Helikopter eignet sich hervorragend für die Einsätze der „Cornwall Air Ambulance“, denn damit müssen die Einsatzteams nicht so oft zum Tanken einrücken. In dieser Folge suchen Pilot Adam und die Notfallsanitäter:innen Pete und Lisa auf dem South West Coast Path nach einer verunglückten Wanderin. Die Frau hat sich offenbar an der Schulter verletzt. Und in einem dicht bebauten Wohngebiet versorgen die Lebensretter:innen eine 47-jährige Patientin, die sich bei einem Sturz auf einer Treppe das Sprunggelenk gebrochen hat.
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Genre:Reality, Medizin, Luftfahrt, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.