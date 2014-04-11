Couponing Extrem
Folge vom 11.04.2014: Chrystie/Treasure
22 Min.Folge vom 11.04.2014Ab 6
Chrystie ist alleinerziehende Mutter und in Sachen Gutschein-Shopping eine ziemliche Anfängerin. Trotzdem hat sie in den vergangenen acht Monaten bereits 7000 Dollar gespart. Ihre kleine Wohnung quillt von den Vorräten schon über, doch Chrystie ist im Shoppingfieber und will bei ihrem nächsten Beutezug weitere 600 Dollar einsparen. Treasure ist Coupon-Profi und verfügt über ein Warenlager im Wert von 35.000 Dollar. Bei ihrer letzten Shoppingtour ist ihr jedoch ein Fehler unterlaufen, den sie jetzt ausbaden muss.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
