Amber/Amanda

TLCFolge vom 23.04.2014
22 Min.Folge vom 23.04.2014Ab 6

Kann sich eine sechsköpfige Familie mit gerade einmal 50 Dollar die Woche über Wasser halten? Familie Flores schafft das mit extremem „Couponing“. Vom Ehemann bis zu den Kindern - damit die Gutschein-Methode greift, müssen in Arizona alle an einem Strang ziehen. Auch Amanda hat der Ehrgeiz gepackt. Sie will in dieser Episode ihren eigenen Gratis-Coupon-Rekord brechen.

