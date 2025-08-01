Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cracked

Ein hoher Preis

BetaStaffel 2Folge 2
Ein hoher Preis

Ein hoher PreisJetzt kostenlos streamen

Cracked

Folge 2: Ein hoher Preis

43 Min.Ab 12

Bei einer Schießerei in einem Nachtclub war die gerade spielende Band offenbar das Ziel. Die Einheit muss sich aber vor allem um Annika Marné kümmern. Das Ex-Model ist mit einem der verletzten Musiker verwandt und leidet seit der Attacke unter heftigen psychischen Problemen. Doch schnell wird klar, dass diese Probleme schon eine längere Geschichte haben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cracked
Beta
Cracked

Cracked

Alle 2 Staffeln und Folgen