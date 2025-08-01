Cracked
Folge 4: Verlorene Gesichter
43 Min.Ab 12
Das Ermittler-Team um Detective Aidan Black wird in ein Waldgebiet gerufen: Dort liegt die Leiche eines jungen Obdachlosen - ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt. Spuren an der Leiche weisen darauf hin, dass der Mann, der unter Schizophrenie litt, vor seinem Tod über längere Zeit immer wieder geschlagen wurde. Hat der Mord mit den Aktivitäten einer Untergrundorganisation zu tun, die Obdachlose für Geld gegeneinander kämpfen lässt?
Cracked
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
12
