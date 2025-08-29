Zeitprobleme und gaaanz viel GefühlJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 1: Zeitprobleme und gaaanz viel Gefühl
46 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Vier Friseur:innen stellen sich der Challenge: In nur drei Stunden verpassen sie ihren Kundinnen ein komplettes Umstyling – ohne dass diese mitreden dürfen! Wer zaubert den kreativsten Look und holt sich den Makeover-Titel? Host Hatice Nizam schaut genau hin, bewertet jeden Schnitt, jede Farbe und jedes Styling – und kürt am Ende den Sieger. Heute heißt es: waschen, schneiden, färben, föhnen – und alles für den Sieg!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen