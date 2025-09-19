Schnipp Schnapp - Haare abJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 4: Schnipp Schnapp - Haare ab
46 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Wem gelingt ein preisverdächtiges Umstyling und wer gewinnt das Battle um das beste Makeover? Antonio, Esther, Ali und Recya geben alles, um ihre Kundinnen im neuen Look strahlen zu lassen. Wer kann sich am Ende den Sieg holen?
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen