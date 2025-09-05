Echte Veränderungen und echte VerlängerungenJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 2: Echte Veränderungen und echte Verlängerungen
45 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Wem gelingt das beste Makeover? Vier Friseur:innen stellen sich auch diesmal der Herausforderung, in drei Stunden einen absoluten WOW-Moment zu kreieren. Wer behält die Nerven und holt sich den Sieg?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen