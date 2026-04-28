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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 11Folge 3vom 28.04.2026
Die Großen Hunde

Die Großen HundeJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 3: Die Großen Hunde

39 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Die neuen Kandidatinnen erfahren am eigenen Leib, was es heißt, DCC zu sein: Sie haben Schwierigkeiten mit den Tänzen. Melissa Rycroft lernt die Mädels zum ersten Mal kennen.

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