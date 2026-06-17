Staffel 11Folge 8vom 17.06.2026
Die ZiellinieJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 8: Die Ziellinie
37 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Die finale Entscheidung hinterlässt schwere Herzen, da einige der Favoritinnen gehen müssen. Das Team hat seinen ersten Auftritt bei der Eröffnung von The Star. Der Spieltag steht an.
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany