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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 11Folge 4vom 29.04.2026
Vollgas

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 4: Vollgas

39 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Die Mädels müssen alles geben, denn die erste Entscheidung steht an. Melissa Rycroft versucht ihnen beizubringen, wie man sich am besten inszeniert. Ein Umstyling soll den Mädels zum DCC-Look verhelfen, doch das führt nur zu noch mehr Stress.

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