Staffel 11Folge 4vom 29.04.2026
VollgasJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 4: Vollgas
39 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Die Mädels müssen alles geben, denn die erste Entscheidung steht an. Melissa Rycroft versucht ihnen beizubringen, wie man sich am besten inszeniert. Ein Umstyling soll den Mädels zum DCC-Look verhelfen, doch das führt nur zu noch mehr Stress.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV & © Season 11: MTV Germany