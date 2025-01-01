Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neues Leben

Folge 1: Neues Leben

46 Min.

Nachdem Danni, Anfang 30, ihr Jurastudium beendet hat, bewirbt sie sich vergeblich bei einer großen Anwaltskanzlei. Ihre Freundin Bea hat die zündende Idee: Sie stellt einen Tisch mit zwei Stühlen in einer Einkaufspassage auf, wo Danni ihre Rechtsberatung für einen Euro pro Beratungsminute anbietet. Und schon erwartet sie ihr erster Fall in Form der 50-jährigen Philippinin Mayumi. Danni beweist Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen ...

