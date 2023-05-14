Danni Lowinski
Folge 2: Kein Heim
46 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12
Dem alleinerziehenden Vater Lutz Gallwitz wird vom Jugendamt vorgeworfen, sich nicht anständig um seine drei Kinder - Jule (15), Jonas (6) und Nina (4) - zu kümmern. Danni Lowinski ist jedoch guter Dinge und verhandelt mit dem Jugendamt. Doch als sie zwei der drei Kinder am nächsten Tag alleine in einer Einkaufspassage entdeckt und kurz darauf bei ihnen zu Hause den alleingelassenen Jonas vorfindet, merkt sie, dass sie einen Fehler gemacht hat. Nun geht sie gegen Gallwitz vor.
