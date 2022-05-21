Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nebenwirkungen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 21.05.2022
Folge 10: Nebenwirkungen

44 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 12

Nach einem Medikamententest leidet der junge Maurer Frank Droste unter Netzhautablösung, was bei Nichtbehandlung zum Erblinden führt. Doch das verantwortliche Pharmaunternehmen weigert sich, die kostspielige Operation zu bezahlen. Danni beschließt, vor Gericht zu ziehen ... Als Dannis Vater sie um juristische Unterstützung bittet, gerät sie an Richter Rensing, einen sportlichen und gutaussehenden Mann Mitte 40, der es nicht verkraftet, dass Danni nicht auf seine Avancen eingeht.

SAT.1 GOLD
