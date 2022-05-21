Danni Lowinski
Folge 10: Nebenwirkungen
44 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 12
Nach einem Medikamententest leidet der junge Maurer Frank Droste unter Netzhautablösung, was bei Nichtbehandlung zum Erblinden führt. Doch das verantwortliche Pharmaunternehmen weigert sich, die kostspielige Operation zu bezahlen. Danni beschließt, vor Gericht zu ziehen ... Als Dannis Vater sie um juristische Unterstützung bittet, gerät sie an Richter Rensing, einen sportlichen und gutaussehenden Mann Mitte 40, der es nicht verkraftet, dass Danni nicht auf seine Avancen eingeht.
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz