SAT.1Staffel 1Folge 2vom 20.02.2025
47 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Darf man beim Autofahren Bier trinken? Darf ich spontan einen Gast über Nacht mit aufs Hotelzimmer nehmen? Auf diese und weitere Rechtsfragen sind Antworten gefragt. Das prominente Rate-Team Amira Aly, Ilka Bessin und Daniel Boschmann versucht, sie zu geben. Moderatorin Laura Karasek verrät, ob sie richtig lagen.

SAT.1
