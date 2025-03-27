Darf man in einem Schrebergarten Cannabis anbauen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 7: Darf man in einem Schrebergarten Cannabis anbauen?
46 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Gibt es in der Ehe ein Recht auf Sex? Darf man in einem Schrebergarten Cannabis anbauen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In dieser Runde versuchen Ingmar Stadelmann, Sabrina Mockenhaupt und Daniel Boschmann, die richtigen Antworten zu finden. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das Quiz für Rechthaber.
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1