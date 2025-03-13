Darf man Alsterschwäne beleidigen?Jetzt kostenlos streamen
Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber
Folge 5: Darf man Alsterschwäne beleidigen?
46 Min.
Folge vom 13.03.2025
Ab 12
Darf ich in der Münchner Fußgängerzone um 19:01 Uhr Cannabis konsumieren? Darf man Alsterschwäne beleidigen? Fragen über Fragen, für die es lustige und richtige Antworten gibt. In dieser Folge versuchen Axel Stein, Mirja Boes und Lisa Feller, sie möglichst richtig zu beantworten. Laura Karasek, Moderatorin und Juristin, führt durch das neue Quiz für Rechthaber.
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1