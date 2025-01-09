Nichts ist gelber als Gelb selber!Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 14: Nichts ist gelber als Gelb selber!
89 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Bärbel Schäfer und Matthias Killing wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1