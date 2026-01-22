An welchen Wochentagen arbeitet der Glöckner von Notre-Dame?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 22.01.2026: An welchen Wochentagen arbeitet der Glöckner von Notre-Dame?
91 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Nilam Farooq und Edin Hasanovic wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1