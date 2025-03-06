Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Welche Legende steckt zwischen Steffi Graf und Katarina Witt?

SAT.1Staffel 3Folge 20vom 06.03.2025
Welche Legende steckt zwischen Steffi Graf und Katarina Witt?

Folge 20: Welche Legende steckt zwischen Steffi Graf und Katarina Witt?

90 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 6

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

