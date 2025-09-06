Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Verschollen in Mexiko (2)

Staffel 1Folge 2vom 06.09.2025
Verschollen in Mexiko (2)

Folge 2: Verschollen in Mexiko (2)

42 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

Der Journalist Al Massey gerät bei seinen Recherchen in Mexiko in die Hände des Banditen Malavida Valdez. Der Grund: Massey war dahinter gekommen, dass Valdez im Auftrag des Guerilla-Führers Flores die Bewohner des Dorfes San Rio Blanco durch selbsterhobene Zölle ausbeutet. Als Massey von seiner Zeitung fallen gelassen wird, beschließt seine Kollegin Amy Amanda Allen, sich auf die Suche nach der legendären Söldnertruppe, genannt das "A-Team", zu begeben ...

