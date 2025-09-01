Das A-Team
Folge 6: Blutsbande
46 Min.Ab 12
B. A. hat sich bei einem Einsatz eine gefährliche Schussverletzung zugezogen. Hannibal und Faceman bringen ihren Freund zum nächsten Arzt. Dr. Sullivan glaubt nicht, dass die Wunde von einem Jagdunfall stammt und benachrichtigt Sheriff Thompson. Dieser steckt die drei ins Gefängnis, in dem auch der Anführer einer berüchtigten Rocker-Bande einsitzt. Es dauert nicht lange, und der Sheriff findet die wahre Identität von Hannibal, Faceman und B. A. heraus ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited