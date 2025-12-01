Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Am seidenen Faden

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 17.12.2025
Am seidenen Faden

Am seidenen FadenJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 10: Am seidenen Faden

47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Eine Frau wird aus ihrem Zuhause in Lansing, Illinois, entführt, gequält und angezündet. Sie kann jedoch den Notruf anrufen und Details zum Täter preisgeben. Wird die Polizei das Monster fassen können, bevor es wieder zuschlägt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen