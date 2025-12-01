Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 9: Der Schein trügt
47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Die junge Mutter Michele Davis kommt bei einem Autounfall ums Leben. Die Polizisten vermuten jedoch, dass der Unfall von jemandem verursacht wurde, der Michele tot sehen wollte. Mithilfe der Überwachungskameras machen sie sich auf die Suche nach dem möglichen Täter.
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen