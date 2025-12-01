Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Schein trügt

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 9vom 17.12.2025
Der Schein trügt

Der Schein trügtJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 9: Der Schein trügt

47 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Die junge Mutter Michele Davis kommt bei einem Autounfall ums Leben. Die Polizisten vermuten jedoch, dass der Unfall von jemandem verursacht wurde, der Michele tot sehen wollte. Mithilfe der Überwachungskameras machen sie sich auf die Suche nach dem möglichen Täter.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen