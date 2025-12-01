Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Seelenlos

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 11vom 18.12.2025
Seelenlos

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 11: Seelenlos

47 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Die zweifache Mutter Heather Jackson wird in ihrem Zuhause brutal ermordet. Im Verdacht stehen Personen aus ihrem Freundeskreis, die der Polizei jedoch kontroverse Informationen geben. Enthalten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?

