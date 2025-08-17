Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 15vom 17.08.2025
44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Die 37-jährige Natasha Cournoyer ist urplötzlich von der Bildfläche verschwunden. Sie wurde zuletzt lebend gesehen, als sie ihren Arbeitsplatz im kanadischen Laval verließ. Fünf Tage später wird ihre Leiche in der Nähe eines Bootsanlegers in Montreal entdeckt; die Frau wurde brutal getötet. Die Ermittler versuchen nun, ihren Mörder anhand von Überwachungsvideos zu überführen.

Kabel Eins Doku
