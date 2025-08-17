Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 15: Lottolose
44 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Die 37-jährige Natasha Cournoyer ist urplötzlich von der Bildfläche verschwunden. Sie wurde zuletzt lebend gesehen, als sie ihren Arbeitsplatz im kanadischen Laval verließ. Fünf Tage später wird ihre Leiche in der Nähe eines Bootsanlegers in Montreal entdeckt; die Frau wurde brutal getötet. Die Ermittler versuchen nun, ihren Mörder anhand von Überwachungsvideos zu überführen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen