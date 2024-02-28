Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Komplott

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 18vom 28.02.2024
Joyn Plus
Der Komplott

Der KomplottJetzt ohne Werbung streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 18: Der Komplott

47 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12

Als der 25-jährige, kognitiv beeinträchtigte Christopher Grey aus Vermont von der Arbeit nicht nach Hause kommt, ruft sein Vormund Annie Crowley die Polizei. Die Suche nach dem vermissten Mann bleibt ohne Erfolg. Ob die Überwachungsvideos der Walmart-Filiale, in der Christopher Grey arbeitet, die entscheidenden Hinweise liefern können?

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen