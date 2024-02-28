Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 18: Der Komplott
47 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Als der 25-jährige, kognitiv beeinträchtigte Christopher Grey aus Vermont von der Arbeit nicht nach Hause kommt, ruft sein Vormund Annie Crowley die Polizei. Die Suche nach dem vermissten Mann bleibt ohne Erfolg. Ob die Überwachungsvideos der Walmart-Filiale, in der Christopher Grey arbeitet, die entscheidenden Hinweise liefern können?
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen