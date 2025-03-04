Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 17: Nur drei Sekunden
47 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Die Schicht der vierfachen Mutter Stephanie Anderson in einem Supermarkt endet in einem Blutbad. Die Ermittler sind sich sicher, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Als sich die Überfälle häufen, beginnt für die Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit.
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen