Das Boxrezept
Folge 1: Vom Food-Youtuber zum Boxer!
21 Min.Ab 12
"CrispyRob" arbeitet als Content-Creator und trifft im Boxkampf auf den TikToker Jonas Ems. Er wird bei seinen Vorbereitungen begleigtet. Der Influencer gibt Einblicke in sein Training und welche mentalen Herausforderungen es zu bezwingen gilt.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CrispyRob