Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Boxrezept

Vom Food-Youtuber zum Boxer!

JoynStaffel 1Folge 1
Vom Food-Youtuber zum Boxer!

Vom Food-Youtuber zum Boxer!Jetzt kostenlos streamen

Das Boxrezept

Folge 1: Vom Food-Youtuber zum Boxer!

21 Min.Ab 12

"CrispyRob" arbeitet als Content-Creator und trifft im Boxkampf auf den TikToker Jonas Ems. Er wird bei seinen Vorbereitungen begleigtet. Der Influencer gibt Einblicke in sein Training und welche mentalen Herausforderungen es zu bezwingen gilt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Boxrezept
Joyn
Das Boxrezept

Das Boxrezept

Alle 1 Staffeln und Folgen