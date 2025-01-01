Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2: Ich kämpfe gegen Flying Uwe!

22 Min.Ab 12

"CrispyRob" arbeitet als Content-Creator und trifft im Boxkampf auf den TikToker Jonas Ems. Er wird bei seinen Vorbereitungen begleigtet. Der Influencer gibt Einblicke in sein Training und welche mentalen Herausforderungen es zu bezwingen gilt.

