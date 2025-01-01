Das Boxrezept
Folge 6: Das große Treffen!
19 Min.Ab 12
Fast am Ziel! CrispyRob trifft sich mit den anderen Teilnehmern der „The Great Fight Night 2“ in Hamburg, um ein gemeinsames Sparring zu absolvieren. Das ganze wird von 2 ProfiBoxern begleitet die, die Kandidaten genau unter die Lupe nehmen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Boxrezept
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CrispyRob