Das Boxrezept

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6: Das große Treffen!

19 Min.Ab 12

Fast am Ziel! CrispyRob trifft sich mit den anderen Teilnehmern der „The Great Fight Night 2“ in Hamburg, um ein gemeinsames Sparring zu absolvieren. Das ganze wird von 2 ProfiBoxern begleitet die, die Kandidaten genau unter die Lupe nehmen!

