SAT.1Staffel 1Folge 1vom 19.05.2019
105 Min.Folge vom 19.05.2019Ab 6

In der ersten Aufgabe backen sechs Teams mit je zwei Personen. Die Teams bestehen aus Konditoren, Patissiers, Schokoladensommeliers, Speiseeisherstellern. In der ersten Challenge, der "Miniatur - alles aus einer Frucht" müssen alle Texturen aus der Mango entstehen. 50 exakt gleiche Törtchen sollen nach Ablauf der Zeit fertig sein. Beim Schaustück dürfen sich die Teams dem Thema "Zirkus" widmen. Wer kommt weiter und welches Team muss die Show verlassen?

SAT.1
