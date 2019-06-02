Das große Backen - Die Profis
Folge 3: Folge 3
106 Min.Folge vom 02.06.2019Ab 6
Halbfinale bei den Profis - und der Druck steigt! Nur noch vier Zweierteams kämpfen um den Einzug ins Finale. Bei der Miniatur-Challenge "Schwarzwälder-Kirsch in zwei Formen neu interpretiert" geht es backtechnisch und geschmacklich in den Süden Deutschlands. Beim Thema Superhelden/Comics trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen. Wer schafft es, bei der Jury mit atemberaubender Dekoration und einzigartigem Geschmack zu punkten?
Das große Backen - Die Profis
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen