Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Folge 1
105 Min.Folge vom 19.05.2019Ab 6
In der ersten Aufgabe backen sechs Teams mit je zwei Personen. Die Teams bestehen aus Konditoren, Patissiers, Schokoladensommeliers, Speiseeisherstellern. In der ersten Challenge, der "Miniatur - alles aus einer Frucht" müssen alle Texturen aus der Mango entstehen. 50 exakt gleiche Törtchen sollen nach Ablauf der Zeit fertig sein. Beim Schaustück dürfen sich die Teams dem Thema "Zirkus" widmen. Wer kommt weiter und welches Team muss die Show verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen