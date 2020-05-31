Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 3vom 31.05.2020
In dieser Woche müssen die vier verbliebenen Teams Gas geben, um den Sprung ins Finale zu schaffen und dem Preisgeld von 10.000 Euro näher zu kommen: In der ersten Aufgabe wird eine Sachertorte auf einem Zuckerpodest gefordert. Der Clou: Der Tortenklassiker muss ganz ohne Rezept gebacken werden. In der zweiten Aufgabe kommen Deko-Liebhaber auf ihre Kosten: Unter dem Motto "Rosentraum" wird eine fünfstöckige Hochzeitstorte gewünscht. Die Zeit dafür: 9 Stunden!

